Vaca morre após ser atropelada por dois carros em rodovia

Uma vaca morreu na madrugada de domingo (8), após ser atropelada por dois veículos na MS-376, em Vicentina.

De acordo com informações do site MS News, o motorista do primeiro veículo relatou que dirigia na rodovia quando o animal apareceu em frente ao carro. O condutor não conseguiu desviar do animal. Com o impacto, a vaca foi arremessada para a outra pista e foi novamente atropelada por outro carro.

Os dois condutores saíram ilesos. Apenas a passageira do primeiro veículo envolvido no acidente foi encaminhada para um hospital da região com dores lombares.

A vaca morreu no local e o caso está sendo investigado.