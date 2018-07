Na tarde desta sexta-feira (20), uma vaca solta no prolongamento da MS-141, em Angélica, provocou um acidente com um motociclista.

Segundo informações do Portal Angélica, o condutor Gilmar Aparecido Gonçalves , 38 anos, ao colidir com o animal, sofreu várias lesões e precisou de atendimento médico.

A colisão aconteceu na estrada rural que liga o município de Angélica à ponte do Rio Ivinhema, próximo ao bairro Bolichão. Conforme relato da vítima, ele seguia pelo trecho em uma moto, com placa de Angélica, quando acabou colidindo com a vaca que estava solta na pista após pular uma cerca.

O Corpo de Bombeiros de Ivinhema foi acionado e atendeu o rapaz que foi encaminhado para o Hospital Municipal de Angélica, apresentando escoriações e dores na região da clavícula. O proprietário do animal esteve no local do acidente dando todo apoio à vítima.

Com o impacto, o animal também se feriu e ficou deitado às margens da estrada. A vítima trabalha na Fazenda Cerejo, para onde seguia antes do acidente.