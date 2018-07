As vacinas contra a febre aftosa, continuam sendo realizadas em Mato Grosso do Sul até a próxima segunda-feira (30). O prazo foi prorrogado pela Portaria da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), e divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE). Já a vacina contra tuberculose encerra no dia 15 de agosto.

A mudança ocorreu por conta das cheias da região do pantanal, que impossibilitaram o manejo adequado do rebanho para realização da vacinação contra a febre aftosa dentro do período estipulado inicialmente. Da mesma forma, e pelos mesmos motivos, a Iagro também prorrogou a vacinação contra a brucelose na região do pantanal.

O rebanho do estado soma 21 milhões de cabeças de bovinos e bubalinos e a meta do governo estadual é vacinar 99% dos animais, embora a exigência dos órgãos sanitários seja atingir no mínimo 80%.