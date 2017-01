Vacina contra o HPV para meninos já está disponível na rede municipal de saúde

Meninos de 12 a 13 anos já podem receber a vacina contra o vírus HPV pelo SUS em postos de vacinação de todo o Brasil , conforme determinação do Ministério da Saúde que entrou em vigor na terça-feira (3). Em Campo Grande, 15 mil doses da vacina já estão disponíveis e até fevereiro mais 10 mil doses devem ser enviadas pelo ministério.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil é o primeiro país da América do Sul e o sétimo do mundo a oferecer a vacina contra o HPV para meninos em programas nacionais de imunizações. A faixa-etária será ampliada, gradativamente, até 2020, quando serão incluídos os meninos com 9 anos até 13 anos.

Atualmente, a vacina HPV para meninos é utilizada como estratégia de saúde pública em seis países (Estados Unidos, Austrália, Áustria, Israel, Porto Rico e Panamá). O objetivo é proteger os adolescentes contra os cânceres de pênis, garganta e ânus, doenças que estão diretamente relacionadas ao HPV. A definição da faixa-etária para a vacinação visa proteger as crianças antes do início da vida sexual e, portanto, antes do contato com o vírus.

A vacina para os meninos contra HPV terá duas doses, com seis meses de intervalo entre elas. A vacina disponibilizada para os meninos é a quadrivalente, que já é oferecida desde 2014 pelo SUS para as meninas. Confere proteção contra quatro subtipos do vírus HPV, com 98% de eficácia para quem segue corretamente o esquema vacinal.

Os portadores de HIV precisam apresentar prescrição médica para serem vacinados e a faixa etária é mais ampla (9 a 26 anos). O esquema vacinal é de três doses (intervalo de 0, 2 e 6 meses).

Os cânceres de garganta e de boca são o 6º tipo de câncer no mundo, com 400 mil casos ao ano e 230 mil mortes. Além disso, mais de 90% dos casos de câncer anal são atribuídos à infecção pelo HPV.

Meninas que chegaram aos 14 anos sem tomar a vacina ou que não completaram as duas doses indicadas também poderão ser imunizadas.

O que é o HPV ?

O HPV é um vírus que pode causar câncer do colo do útero e verrugas genitais. Ele é altamente contagioso e a sua transmissão acontece principalmente pelo contato sexual.

Além da vacina, a prevenção contra esse tipo de câncer também continua envolvendo o exame Papanicolau, que identifica possíveis lesões precursoras do câncer que, tratadas precocemente, evitam o desenvolvimento da doença.

Serviço

A vacina está disponível em todas as UBSF (Unidades Básicas de Saúde da Família) e nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) espalhadas pelas sete regiões de Campo Grande, exceto na unidade São Francisco, localizada no bairro Nova Lima.

Os interessados podem procurar as unidades das 7h30 às 11h e das 13h às 17h munidos da carteirinha de vacinação.