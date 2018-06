Vacinação contra a gripe estará disponível para toda a população

A partir de segunda-feira (2), toda a população campo-grandense, poderá receber as doses remanescentes da vacina contra a gripe nas unidades básicas de saúde (UBS/UBSF), às 13h em Campo Grande.

São 220 doses disponíveis, sendo que os profissionais das salas de vacinação irão distribuir senhas conforme a quantidade correspondente de vacina disponível na unidade. A vacinação será encerrada às 16h45.

Para receber a vacina é necessário apresentar a caderneta de vacinação, o número do prontuário da rede municipal de Saúde (Hygia) e o Cartão SUS. A dose aplicada será registrada no prontuário eletrônico do paciente para garantir o controle dos imunobiológicos.

Após dois meses de Campanha de Vacinação a Sesau imunizou 96,78% do público alvo, ultrapassando a meta de 90% estipulada pelo Ministério da Saúde como essencial.

Foram vacinadas até o último dia 20, 191.453 pessoas do grupo de risco estimado em 197.820. Dois grupos recomendados para vacinação não atingiram a cobertura vacinal desejada, ficando abaixo do satisfatório: crianças de 6 meses a menores de 5 anos, com 76,32% (41.548) e gestantes com 65,58% (6.752).

Os idosos, trabalhadores da saúde, puérperas e professores atingiram a meta de vacinação, sendo que o primeiro grupo alcançou 106,714% (85.451), o segundo 91,92% (21.244), as mulheres que deram à luz recentemente 90,25% (1.527) e os educadores com 136,94% (9.049).

Os pacientes portadores de comorbidades atingiram 85,01% (18.356), índice considerado satisfatório.

Este fim de semana é a última oportunidade do grupo de risco, além das crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59 anos tomarem a vacina com prioridade.

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) disponibiliza as doses em unidades que realizam plantão de imunização: Centros Regionais de Saúde (CRS) Nova Bahia, Aero Rancho, Tiradentes e Coophavilla II. Nestes locais, as salas ficam abertas das 7h15 às 10h45 e das 13h às 16h45.