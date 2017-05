Vacinação contra gripe é liberada para todos os grupos prioritários

Os idosos, puérperas, crianças de seis meses a cinco anos, pessoas com comorbidades, povos indígenas e integrantes do sistema prisional e professores do ensino regular, que fazem parte do grupo de risco elencado pelo Ministério da Saúde poderão ser vacinados contra a gripe a partir desta terça-feira (2).

Na Capital, a campanha teve inicio no dia 18 de abril, com a imunização dos profissionais de saúde e crianças menores de 2 anos. A partir do dia 24 foram incluídas gestantes, puérperas e também criança até 5 anos de idade. Todos os contemplados pelo Ministério da Saúde continuam sendo imunizados até o dia 26 de maio – data prevista para o encerramento da campanha.

Para receber a dose, todos devem apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e/ou número prontuário da rede de saúde de Campo Grande (Hygia); documento pessoal de identificação; e, a caderneta de vacinação (caso tenha).

Além dos documentos exigidos para todos, os profissionais de saúde devem apresentar a carteira do conselho ou holerite; as gestantes e puérperas: cartão da gestante, laudo médico ou exames com identificação; e os indígenas: cadastro na SESAI.

Já os professores devem apresentar um holerite e os documentos obrigatórios para todos do grupo de risco. Os portadores de doenças crônicas precisam apresentar e deixar nas unidades de vacinação, cópia do laudo indicando a doença ou uma receita, ambos com carimbo e assinatura do médico.

O controle mais rigoroso para imunizar as pessoas do grupo de risco é para atender as recomendações do MS, que não irá disponibilizar doses extras. Além disso, para cada semana que antecede o Dia D – 13 de maio, as doses são específicas para a população estabelecida no cronograma.