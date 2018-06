Vacinação contra gripe será ampliada em Campo Grande

A vacinação contra o vírus da gripe será ampliada a partir da próxima segunda-feira (25), em Campo Grande. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da prefeitura municipal da capital. A proposta é vacinar também as crianças de 5 a 9 anos e adultos de 50 a 59.

A Campanha de vacinação contra a gripe terminou nesta sexta-feira (22), e a equipe da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande conseguiu vacinar 96,78% do público alvo, ultrapassando a meta de 90% estipulada pelo Ministério da Saúde.

Foram vacinadas até o último dia 20, 191.453 pessoas do grupo de risco estimado em 197.820. Dois grupos recomendados para vacinação não atingiram a cobertura vacinal desejada, ficando abaixo do satisfatório: crianças de 6 meses a menores de 5 anos, com 76,32% (41.548) e gestantes com 65,58% (6.752).

A vacinação continuará na próxima semana e as doses já estão disponíveis nas 66 unidades básicas de saúde (UBS), e de saúde da família (UBSF), das 7h15 às 11h e das 13h às 16h45. As equipes de vacinação podem distribuir senhas para organizar o fluxo.