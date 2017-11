Vacinação da febre amarela em crianças menores de 1 ano está abaixo do recomendado

Faltando pouco mais de um mês para o fim de 2017, a cobertura vacinal de febre amarela e rotavírus humano em menores de 1 ano está abaixo do percentual recomendado, enquanto que já se alcançou a quantidade desejada da tríplice viral e BCG (bacilo de Calmette e Guérin). Estas e outras dez vacinas (totalizando 14) estão disponíveis nas 67 unidades básicas da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande.

A meta alcançada de vacinação de febre amarela é de 86,79% entre janeiro a outubro, totalizando 10.273 crianças imunizadas em 2017. Segundo recomendação do Ministério da Saúde (MS), deve-se atingir 100% do estabelecido até o último dia do ano. Esta vacina é indicada para prevenir contra a febre amarela a partir dos 9 meses de idade, conforme Calendário Nacional de Vacinação e o esquema vacinal corresponde a administração de uma única dose que vale para toda a vida.

Já para as doses contra o rotavírus humano a meta é 90%, mas até outubro 82,81% foi atingida, totalizando 9801 crianças menores de um ano imunizadas. O esquema corresponde a duas doses, administradas aos 2 e 4 meses de idade e é indicada para a prevenção de gastroenterites causadas por rotavírus dos sorotipos G1 em crianças com até 12 meses. Embora seja monovalente, a vacina oferece proteção cruzada contra outros sorotipos de rotavírus que não sejam G1 (G2, G3, G4, G9).

No caso da tríplice viral a meta já foi alcançada e está em 96,11%, enquanto que o MS recomenda que 95% das crianças menores de 1 ano sejam imunizadas. Para a BCG a meta também foi atingida: 113,8%, quando a recomendação é de 90%. Entretanto, mesmo que outras crianças que estão dentro da faixa etária esperada sejam levadas pelos responsáveis às unidades de saúde, elas receberão as doses.

Outras quatro vacinas estão com o percentual próximo ter a meta tingida que segundo o MS é de 95%. É o caso da meningocócica C (83,32%), Penta valente (87,99%), Pneumocócica (90,772%) e Poliomielite (81,76%).

Cronograma

A SESAU adotou deste o início do ano o Cronograma de aberturas de doses da vacina de febre amarela e BGC para otimizar o uso dos frascos. Cada ampola destas vacinas contém de 5 a 10 doses e com prazo de validade de 6 horas quando aberto. Desta forma, as salas de vacina obedecem ao cronograma para melhor aproveitamento das doses.

Todos os dias, ao menos uma sala de vacinação atende a população nas sete regiões da Capital. O cronograma está afixado nas unidades básicas de saúde para orientar moradores e usuários. Confira o cronograma clicando aqui.

Nesta segunda-feira (20), vacinam contra a BCG: UBS Nova Bahia, UBS Dona Neta, UBS Carlota, UBS Caiçara. Já para febre amarela estão abertas as salas da: UBSF José Abrão, UBS Nova Bahia, UBSF Fernando Arruda, UBSF Fernando Arruda, UBSF Macaúbas, UBSF COHAB, UBS 26 de Agosto, UBSF Itamaracá, UBSF Aero Itália, UBSF Vila Fernanda e UBS Caiçara.