Vagas de emprego estão disponíveis no aplicativo “Sine Fácil” do Ministério do Trabalho

O objetivo de facilitar a busca de vaga de emprego de acordo com o perfil do trabalhador

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), está operando com o aplicativo móvel “Sine Fácil” do Ministério do Trabalho.

O “Sine Fácil” é um aplicativo móvel desenvolvido pela Dataprev com o objetivo de facilitar a busca de vaga de emprego de acordo com o perfil do trabalhador, de forma prática e rápida. Com esta ferramenta o trabalhador poderá agendar entrevista com o empregador, acompanhar a situação do benefício do seguro-desemprego e acessar outros serviços de seu interesse.

Para o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, o aplicativo vai dinamizar o serviço oferecido na Agência de Empregos. “Com esse aplicativo o trabalhador vai poder visualizar as vagas disponíveis na Funsat pelo celular e fazer o agendamento das entrevistas”, explica.

Cadastro para Acessar o Aplicativo

O aplicativo “Sine Fácil” é gratuito e está disponível somente na versão do sistema operacional Android. Para baixar basta entrar no Play Store e fazer o download. Depois de baixado é preciso obter o código de acesso (QR Code). Para o primeiro acesso, o trabalhador deverá comparecer à Agência e realizar seu cadastro junto ao atendente.

A Funsat está localizada à Avenida Eduardo Elias Zahran, 1581 – Jardim TV Morena. O atendimento é realizado das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira – Telefone: (67) 3314 5096.