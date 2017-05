Vai a júri nesta terça policial que atirou contra a vítima após discussão no trânsito

A 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande julgará nesta terça-feira (9), às 8 horas, um policial acusado de tentativa de homicídio após acidente de trânsito.

De acordo com a denúncia, no dia 16 de fevereiro de 2012, no bairro Jardim Tijuca, o réu envolveu-se em acidente de trânsito no cruzamento das ruas Nhambiquara e Severino Pinheiro. Após a colisão, os dois envolvidos decidiram ir, cada qual em seu automóvel, a uma oficina próxima para verificar os danos sofridos em seus veículos. Contudo, ao longo do caminho, a vítima parou três vezes para indagar onde, afinal, era a oficina para qual se dirigiam. O policial então teria discutido com ele, sacado uma arma e efetuado disparos em sua direção, os quais, no entanto, somente acertaram o carro próximo à porta do motorista, ao passo que este acelerou e fugiu do local.

O Ministério Público, em razão do exposto, considerou tratar-se de tentativa de homicídio com motivo torpe, uma vez que o acusado teria decidido matar a vítima por vingança, diante do acidente de trânsito ocorrido anteriormente.

O juiz Carlos Alberto Garcete, titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri, após ter analisado o laudo feito no carro da vítima e interrogado o policial que, inclusive, confirmou sua ação, ainda que sob a justificativa de legítima defesa, reputou estarem presentes indícios suficientes para submetê-lo a julgamento pelo júri. O juiz, porém, desconsiderou a alegação da acusação de motivo torpe, pois entendeu não terem sido trazidos ao processo elementos aptos a demonstrar uma vontade de vingança por parte do policial.