A justiça concedeu na tarde de segunda-feira (15) mais cinco dias para que André Puccinelli pague a fiança de R$ 1 milhão, porém o advogado do ex-gonercador, Rene Siufi, afirmou que ele terá que recorrer a empréstimos para pagar já que seus bens continuam bloqueados.

No entanto em conversa com o JD1 Notícias, Renê destacou que este empréstimo não poderá ser feito no banco. "Não sei como vai fazer, banco nenhum vai querer emprestar dinheiro a ele”, disse Siufi. Indagado sobre conseguir o dinheiro com aliados ou amigos do ex-governador, Renê preferiu não afirmar nada. “Ele vai tentar, se não conseguir o valor até o prazo estipulado a gente vai buscando outras medidas”, acrescentou.

O novo prazo para pagamento da fiança foi dado pelo juiz Fábio Luparelli, substituto na 3º Vara Federal de Campo Grande.



Lama Asfáltica

Puccinelli é alvo da quarta fase da operação Lama Asfáltica, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã a última quinta-feira (11). O ex-governador foi conduzido coercitivamente para a sede da Polícia Federal (PF), onde prestou depoimento.

A PF também esteve no apartamento do ex-governador, em Campo Grande, antes das 6h para cumprir mandado de busca e apreensão.

Depois de prestar depoimento na sede da Polícia Federal (PF), o ex-governador André Puccinelli (PMDB) seguiu para a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), onde colocou a tornozeleira eletrônica.