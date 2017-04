Vale Universidade Indígena recebe inscrições a partir do dia 24 de abril

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), abrirá o processo seletivo do Programa Vale Universidade Indígena para o ano de 2017, a inscrição deverá ser realizada pelo site http://www.sedhast.ms.gov.br/, do dia 24 de abril até o dia 8 de maio.

Para se inscrever no Programa o acadêmico deve comprovar renda familiar de até três salários mínimos. O não preenchimento de qualquer uma das informações solicitadas no cadastro não permitirá a finalização da inscrição.

Para a secretária da Sedhast, Elisa Cleia Nobre, a abertura do processo seletivo demonstra o compromisso do Governo do Estado com os povos indígenas de MS. “A garantia de darmos oportunidade para a população indígena, faz com que a cada ano o Vale Universidade Indígena se consolide ainda mais e tenha muito mais procura pelos acadêmicos. Sem dúvida é um apoio que pode fazer a diferença entre a permanência ou não do estudante em seu curso”, disse.

Veja quais documentos necessários para a inscrição: http://www.sedhast.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/21/2017/04/30.03-Pg.-16-17.pdf