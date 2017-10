Valor da obra do UBSF do Jardim Azaléia aumenta

Foi publicado no diário oficial da Capital – Diogrande, dessa terça-feira (31), extrato do sexto termo aditivo, feito em 02 de outubro de 2017, referente ao contrato n. 327, de 15 de outubro de 2012, que trata da execução de obras, para a construção de Unidade Básica de Saúde da Família - UBSF, no Jardim Azaléia, em Campo Grande.

No contrato inicial a obra teria o valor total de R$ 1.028.440,91. Na última atualização do contrato o valo da obra era de R$ 1.246.721,19. Mas com esse sexto termo aditivo foi acrescido a quantia de R$ 36.437,33, passando a obra ficar num total de R$ 1.283.158,52, em decorrência do acréscimo de quantitativos.

O acréscimo foi firmado entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SISEP, representada pelo secretário Rudi Fiorese, a Secretaria Municipal de Saúde – SESAU, representada pelo secretário Marcelo Luiz Brandão Vilela e a Empresa Ciacon Construções e Obras Ltda – EPP, representada por Reginaldo João Bacha.