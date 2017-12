Valor da tarifa de transporte coletivo sobe no domingo

O decreto com o aumento do valor da passagem foi publicado no diário oficial da Capital de sexta-feira.

Foi publicado no diário oficial da Capital desta sexta-feira (1°) o decreto que aprovada o aumento do valor da Tarifa de transporte coletivo na Capital para R$ 3,70. A mudança já entra em vigor no próximo domingo dia 3 de dezembro.

O valor da passagem era de R$ 3,55 e com sofreu um aumento de R$ 0,15. A Agência Municipal de Transporte e Trânsito está com a incumbência de fiscalizar o cumprimento do aumento.

Em datas especiais, no dia do Trabalho, Dia das Mães, Dia dos Pais, Aniversário de Campo Grande, Finados, Natal e Ano Novo o valor da tarifa terá um desconto de 40% do valor da tarifa convencional e será cobrado nestes dias R$ 1,48 por passagem. Já nas linhas circulares executivas o valor da passagem será de R$ 4,50.

Segundo o decreto a tarifa em datas especiais no valor de R$ 1,48 será exclusiva para pagamento com cartão eletrônico recarregável.