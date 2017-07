Van com dez pacientes se envolve em acidente com anta em rodovia

Uma van da Secretaria de Saúde de Bataiporã colidiu frontalmente com uma anta na madrugada desta sexta-feira (28), na BR-267, próximo à Nova Alvorada do Sul.

O veículo era conduzido por Luis Curi que estava transportando 10 pacientes que estavam vindo para a Capital realizar tratamento médico.

De acordo com o site Nova News, ao chegar BA altura do km 170 da rodovia, uma anta entrou na frente da Van. Mesmo tentando se desviar, o motorista ainda bateu na lateral esquerda do veículo no animal.

Com o impacto, a anta foi parar fora da pista e motorista conseguiu controlar o veículo. Nenhum passageiro ficou ferido.

Com apenas um dano na lateral esquerda, a Van seguiu viagem normalmente para levar os pacientes até a Capital.