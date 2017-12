Van sai da pista e tomba na rodovia MS-134

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (12), uma van, de uma empresa de transporte de passageiros, com sede em Nova Andradina, tombou ao trafegar pela rodovia MS-134, sentido Batayporã a Nova Andradina. O acidente ocorreu próximo à base operacional da Polícia Militar Rodoviária (PMR).

O condutor trafegava sozinho no veículo quando, por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção, fazendo com que a van saísse da pista e tombasse. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Nova Andradina foi acionada e encaminhou o condutor, que sofreu um ferimento na testa, até o Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba.

De acordo com o site Nova News quando o socorro chegou, o condutor estava de pé, consciente e orientado, mas, mesmo assim, foi encaminhado para avaliação médica. Logo após deixar a unidade hospitalar, o condutor entrou em contato com o Nova News para relatar que foi fechado por outro veículo, motivo pelo qual se viu obrigado a jogar a van para fora da pista.

O veículo teve alguns danos decorrentes do tombamento. O trânsito na rodovia MS-134 não chegou a ser interditado.