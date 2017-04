Vândalos invadem agência de Detran, levam celulares e danificam documentos

O Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), do município de Juti, foi invadida por vândalos, na noite desta quarta-feira (5). A Polícia Civil investiga o caso; até o momento ninguém foi localizado.

De acordo com o boletim de ocorrência, funcionários da agência chegaram ao local na manhã de hoje para trabalhar e encontraram a porta arrombada. No interior do da instituição, vários papeis estavam no chão rasgados e molhados. Dois aparelhos celulares que eram utilizados durante o trabalho foram roubados.

Até o momento o prejuízo ainda não foi contabilizado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Juti.