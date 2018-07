Vândalos invadem igreja e destroem sacrário

Na madrugada desta terça-feira (17), a Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Campo Grande foi invadida e teve o sacrário o destruído.

Segundo informações concedidas pela paróquia, os bandidos, provavelmente, em busca de valor financeiro, destruíram o sacrário na tentativa de conseguir algo de valor material. De acordo com as primeiras impressões do local, os invasores não chegaram a levar nada, informou a paróquia.

O sacrário é o objeto onde se guarda as hóstias consagradas para distribuir aos fieis e levar aos doentes. É um local sagrado para os católicos, e quando acontece uma situação como essa, a eucaristia é profanada, e como um ato de devoção, a igreja realiza uma missa especifica chamada Missa de Desagravo, como uma forma de reparar o dano feito pelos invasores ao corpo de Cristo.

A paróquia informou que a Missa de Desagravo será nesta quinta-feira (19), às 19h, presidida pelo Arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa.





Fotos: Reprodução Facebook