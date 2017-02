Um vazamento de amônia deixou várias pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (8), no frigorifico Marfrig, localizada entre Bataguassu e Três Lagoas. As vítimas foram encaminhas a Santa Casa e até o momento não informaram o estado de saúde.

De acordo com o Perfil News, o acidente aconteceu por volta das 13h, quando os funcionários inalaram o produto tóxico. O frigorifico fica localizado no km 137. Segundo a Polícia Militar, os trabalhadores correram para a rodovia no momento do vazamento.

Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas a empresa, para socorrer as vítimas. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para controlar o fluxo de veículos e evitar atropelamentos.