Vídeo: vazamento em botijão de gás provoca incêndio em restaurante da Capital

O teto do restaurante desabou com o fogo

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã desta quinta-feira (13) para combater o incêndio no restaurante Feijão Caseiro, localizado na Avenida Calógeras, Centro de Campo Grande. Informações preliminares apontam que o fogo começou após um vazamento na mangueira de gás.

De acordo com o que foi apurado, o incêndio começou na cozinha do restaurante. Funcionários relataram que cozinhavam no local quando em determinado momento a mangueira do botijão “estourou”. O gás se espalhou pela cozinha e o fogo começou.

Com as chamas o teto do restaurante desabou, mas ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado, isolou o local e usou 1.250 litros de água para conter o fogo.

Veja o vídeo: