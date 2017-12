A PMA contou com o apoio do Corpo de Bombeiros e populares

Com o apoio do Corpo de Bombeiros e populares a Polícia Militar Ambiental (PMA) resgatou um veado-campeiro e um tatu-galinha de uma valeta de escoamento de águas pluviais. O resgate aconteceu e na manhã de sexta – feira (15) às margens da rodovia MS-395 em Bataguassu – A 313 km de Campo Grande.

Conforme o Nova News, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o veado ainda na noite de quinta-feira (14), porém como o local estava muito escuro não foi possível retira – lo da valeta.

Já no dia seguinte agentes da PMA, do Corpo de Bombeiros e populares resgataram o veado. No momento do resgate do animal um policial ambiental encontrou um tatu galinha que também estava preso na valeta.

Os animais foram imediatamente devolvidos à natureza.