Veículo capota ao passar em cruzamento mal sinalizado

Um capotamento registrado na tarde desta quinta-feira (30), assustou moradores da rua Barra Mansa, no Bairro Guanandi, em Campo Grande. O veículo, de modelo Fiat/Uno, ficou com as quadro rodas para cima após colidir em outro automóvel enquanto passavam pelo cruzamento. A condutora que não teve identidade divulgada saiu ilesa do acidente.

De acordo com informações da Polícia Militar, que fez a segurança no local, relatou que o acidente aconteceu por volta das 13h05, no cruzamento entres as ruas Barra Mansa com a Graúna.

De acordo com testemunhas, a motorista foi surpreendida por um outro carro quando passava pelo cruzamento. A identidade do outro motorista também não foi divulgada. Leitores do Portal JD1 relataram que a falta de sinalização, pode ser um dos fatores do acidente.

Apesar do susto, os dois condutores saíram ilesos.