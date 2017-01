Um homem de 38 anos ficou ferido na tarde desta sexta-feira (6), após perder a direção do veículo em que conduzia e capotar depois de aquaplanar, na BR-163, entre Rio Brilhante a o Distrito de Prudencio Thomaz. Equipes de resgate da CCR MSVia estiveram no local, mas o condutor não precisou de atendimento de médico.

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, o acidente aconteceu no km 331, no momento chovia muito forte na região. O motorista viajava sozinho e saiu ileso do acidente, com pequenas escoriações pelo corpo.