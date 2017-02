Equipes da Polícia Militar do município do Distrito de Douradina, região de Dourados, localizaram na manhã desta terça-feira (28), um veículo carregado de maconha submerso no rio Laranja Doce. Até o momento não foi localizado o possível dono do carro. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o site Ferrari News, moradores da região acionaram a equipe militar ao deparar com o veículo dentro do rio, que fica localizado próximo a fazenda Barro Preto.

As policias militares e civis estão trabalhando no caso. Até o momento a quantidade de maconha ainda não foi totalizada. Apenas foram encontrados um rádio transmissor e que o Hyundai/ Elantra foi preparado para o transporte dos entorpecentes.

Segundo informações preliminares, o que tudo indica que o condutor e a alguma parte da maconha foi resgatado por outro automóvel.