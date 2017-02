Acidente aconteceu na fronteira com Mundo Novo (MS)

O brasileiro, Dirseu Roberto Ricardi de 47 anos morreu na noite desta quinta-feira (16) ao colidir violentamente na traseira de um caminhão, no Distrito de Canindeyú, em Salto del Guaíra (PY), cidade que faz fronteira com Mundo Novo, em Mato Grosso do Sul.

De acordo com site ABC Color, o motorista do caminhão identificado como Felipe Nery Almada de 52 anos, relatou que seguia pela rua Las Residentas, quando ao sinalizar que iria entrar para o lado esquerdo, sentiu um grande impacto na traseira do caminhão.

Dirseu que conduzia uma caminhonete, Toyota Hilux morreu com impacto da batida. A colisão foi tão violenta que destruiu completamente o veículo.

Polícia local realizou teste de bafômetro no caminhoneiro e não foi registrado nada de álcool no sangue.