Veículo com eletrônicos é encontrado em chamas na fronteira

Um veículo carregado de eletrônicos pegou fogo na noite desta quinta-feira (23), na BR-463, em Ponta Porã. As chamas se alastraram pela vegetação as margens da rodovia. O condutor não foi localizado.

De acordo com o site Dourados Agora, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para pagar fogo de um veículo, de modelo Vectra, que estava em chamas.

No local, a corporação encontrou no interior do automóvel, celulares, tabletes, relógios, entre outros itens. Acoplado á uma roda, havia um dispositivo para trocar o pneu. Segundo as autoridades da região, o carro teria apresentado problema e parte das mercadorias pode ter sido carregada em outro automóvel antes do incêndio.

Segundo a corporação, não foi possível afirmar as causas do incêndio. Para ajudar a combate as chamas, a corporação acionou funcionários de uma Usina na região, que enviaram mais dois caminhões-pipas para ajudar ao combate as chamas. Nenhum corpo foi encontrado no local.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese do carro ter sido usado de apoio a outro veículo em suporta operação de contrabando e descaminho.