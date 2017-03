Policiais militares rodoviários de São Paulo (PMR-SP) localizaram 50 quilos de maconha, em um veículo com placas de Mato Grosso do Sul, que foi abandonado, na SP-270, em Regente Feijó (SP). O condutor do carro conseguiu fugir durante a perseguição policial e até o momento não foi encontrado.

Flagrante aconteceu no km 561, da rodovia Raposo Tavares. Policiais realizavam um bloqueio em frente a base Operacional de Presidente Prudente (SP), quando um VW/ GOL, com placas de Sete Quedas (MS), foi visto pelos agentes que realizou sinal de parada ao condutor, que desobedeceu a ordem iniciando uma perseguição.

Quilômetros a frente, o condutor perdeu a direção do carro e colidiu contra uma canaleta de captação de águas pluviais, quando saiu do veículo e empreendo fuga a pé. Foram realizados rondas pela região, mas sem sucesso na localização do suspeito.

Dentro do porta-malas, foram encontrados os entorpecentes. O caso foi apresentado a delegacia do município paulista.