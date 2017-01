Após passar por um buraco, o motorista de uma Kombi ocupada por seis passageiros, perdeu a direção da perua e bateu num coqueiro, na MS-276, entre Deodápolis e Ivinhema. Apesar do susto, todos os ocupantes do veículo não sofreram ferimentos graves, apenas um que recebeu atendimento médico no local.

Segundo o site Iviagora, o trecho onde ocorreu o acidente tem muitos buracos na pista e com a chuva dificulta bastante a visualização da rodovia por estar bastante precária. O acidente aconteceu no km 115, por volta das 16h30.

O Corpo de Bombeiros do município de Ivinhema foram acionados e prestaram os primeiros socorros ás vítimas. Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMR) estiveram no local registrando a ocorrência.