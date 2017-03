Um homem que teve identidade preservada foi preso na noite desta segunda-feira (20), conduzindo um veículo roubado na BR-163, em Nova Alvorada do Sul.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes abordaram uma Saveiro, em atitudes suspeitas. Em vistoria a documentação foi informada que havia sinais de adulteração, o que motivou uma vistoria mais minuciosa.

Após checagem no sistema, verificou-se que a placa verdadeira pertencia a um veículo de Belo Horizonte (MG), com ocorrência no dia 23 de janeiro deste ano.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao condutor. A ocorrência foi encaminhada a Delegacia de Polícia Civil local.