Veículo da Energisa cai em buraco após condutor desviar de pneus na pista

Dois funcionários da Energisa sofreram um acidente na tarde desta segunda-feira (27), na MS-487, em Naviraí. Segundo informações do condutor, o veículo saiu da pista após desviar de restos de pneus sobre a via.

Segundo o site Tá Na Mídia Naviraí, a caminhonete parou ao bater em um buraco na lateral da rodovia. Os ocupantes foram encaminhados ao hospital pelo Serviço de atendimento Móvel (Samu) do município com algumas escoriações. De acordo com o depoimento das vítimas, ambos seguiam em direção a BR-163, a trabalho.