Uma Kombi da Prefeitura de Fátima do Sul pegou fogo na tarde desta quinta-feira (16), próximo ao horto florestal. Apesar do susto, o motorista saiu ileso.

Segundo informações do site Siliga News, o veículo era usado pela Secretaria de Assistência Social do município e descia pela avenida Benfica, quando por motivos desconhecidos pegou fogo.

A reportagem tentou entrar em contato com o órgão responsável pela Kombi, para saber se as vistorias estão em dia, mas não tiveram êxito.

O Corpo de Bombeiros foi acionado quando usaram uma mangueira de uso domestico para apagar as chamas. A viatura adequada para este procedimento está com defeito. Um militar da corporação relatou que a viatura estava com um problema no sistema de ar, o que corresponde ao motor do carro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pela reportagem, que informou que em breve solicitará uma nota explicando sobre o caso.