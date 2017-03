Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram na noite desta segunda-feira (20), 154 quilos de maconha, em veículo abandonado, num posto de gasolina na BR-060, em Jardim. Em checagem no sistema, os policiais descobriram que o carro foi roubado 15 dias.

Segundo a PRF, os entorpecentes foram encontrados no interior do automóvel, modelo Honda/ Civic, que foi abandonado pelos bandidos. Em checagem ao sistema, os policiais perceberam tratar-se que a placa do carro foi adulterado, com registro de roubo no dia 6 de março deste ano. O condutor não foi encontrado.

A ocorrência foi encaminhada a delegacia local.