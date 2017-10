Veículo é flagrado a mais de 180km/h em BR de MS

A imprudência continua em alta nas rodovias de Mato Grosso do Sul e no sábado (14), policiais rodoviários federais divulgaram imagens de radar apresentando excessos de velocidade registrados por motoristas nas BR’s do Estado.

Segundo informações do site Dourados News, numa das ações um motorista foi flagrado a 184km/h, na terça-feira (10), primeiro dia da “Operação 12 de Outubro”, que tem como objetivo levar segurança à população no feriado prolongado.

Em outro ato, condutor seguia a 168km/h, bem acima do permitido, que leva a velocidade máxima a 110km/h nas vias.

Mesmo com o abuso por parte das pessoas, a intenção da operação, que segue até este domingo é diminuir o número e letalidade dos acidentes e garantir segurança e fluidez do trânsito aos usuários.

Além dos radares portáteis, utilizados para coibir o excesso de velocidade, os policiais têm utilizado bafômetros em todos os pontos de fiscalização.

Já os veículos pesados terão tráfego restrito neste domingo, entre as 16h e 22h.