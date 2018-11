O veículo elétrico superleve multifuncional recebido no dia 20 de junho deste ano, para auxiliar na manutenção do Parque das Nações Indígenas, amanheceu batido nesta terça-feira (20). As primeiras informações são de que um dos funcionários sofreu um acidente por volta das 5h30 da manhã ao manusear o carro para abrir os portões do parque.

A assessoria do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), informou ao JD1 Notícias que as causas do acidente podem ser por falha mecânica ou falha humana na direção e isso será apurado nas próximas horas.

O acidente ocorreu, por volta das 5h30 quando um funcionário se deslocava com o veículo até um dos portões do Parque para fazer a abertura. Ainda de acordo a assessoria o acidente não envolveu animais ou outras pessoas, e o motorista foi encaminhado para atendimento médico, pois, sentiu dores na região torácica.

O veículo elétrico do Parque chama a atenção de todos os visitantes, assim como sua base de carregamento fotovoltaica. Ele é um protótipo de uma indústria montadora de veículos elétricos com autonomia de 100 quilômetros e capacidade de até 400 quilos de carga. De 20% a 30% da energia obtida pelas placas fotovoltaicas da garagem é usada para abastecer o utilitário. O excedente de energia é utilizado nos prédios do parque.