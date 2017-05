Veículo pega fogo em estacionamento de condomínio

Um veículo foi incendiado durante a madrugada desta quarta-feira (3), em Três Lagoas. O carro estava no estacionamento de um condomínio, localizado no bairro Santa Rita, quando pegou fogo. As chamas assustaram os moradores e o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Testemunhas relataram que o veículo estava no local há, pelo menos, três anos e não se sabe quem seria o proprietário. Também não há informações sobre a origem do fogo. O carro ficou completamente destruído. O fato ocorreu por volta das 4h15 e ninguém se feriu.

Uma equipe da Polícia Militar também esteve no condomínio. De acordo com informações do boletim de ocorrência, o automóvel é de 1993 e possui placas de Aparecida de Goiânia (GO).

A polícia técnica deverá ir até o condomínio para realizar a perícia no carro.