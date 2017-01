Agentes da Polícia Militar Rodoviária (PMR) recuperaram nesta quarta-feira (18), na MS-380, próximo a Dourados, um veículo que foi roubado no Estado de Goiás. O suspeito de conduzir o automóvel fugiu durante a abordagem e até o momento não foi localizado.

Flagrante aconteceu no km 05, durante um bloqueio policial. Ao avistarem um Fiat/ Toro, em atitudes suspeitas, os agentes deram sinal de parada ao condutor. Avistando os policiais, o suspeito parou o carro, deu marcha ré, e fez o contorno fugindo do bloqueio. Alguns metros à frente, o rapaz pulou do pick-up e fugiu por matas ciliares ao redor da pista.

Em checagem ao automóvel, foi constatada uma ocorrência de furto na cidade de Aparecida de Goiânia (GO).

O veículo foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.