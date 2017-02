Cinco pessoas morreram em uma colisão frontal entre veículos na tarde deste domingo (26), na BR-060, entre Camapuã e Paraíso das Águas. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), três mulheres, um homem e uma criança de 12 anos estão entre as vítimas.

De acordo com o site Jornal da Nova, um Cross Fox e um fiat/Pálio colidiram de frente no km 20 da rodovia. Com o impacto da colisão, uma pessoa ficou presa as ferragens, onde foi retirado e foi encaminhado em estado grave para um hospital em Dourados pelo Serviço de Atendimento Móvel (SAMU).

A força da colisão chamou atenção de populares que passavam pelo local. Não houve congestionamento.