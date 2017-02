Lucélia Marques Pinheiro morreu em um grave acidente na BR-163, próximo ao loteamento Bonanza, em Dourados. O fato aconteceu no inicio da tarde deste sábado (4). Até o momento a idade da vítima não foi divulgada.

De acordo com site Dourados News, a vítima estava de passageiro no veículo Fiat Siena, que era conduzido por seu tio e, por motivos ainda não divulgados colidiu de frente com outro Fiat Siena. Com o impacto da batida, um dos carros pegou fogo.

Os condutores apresentaram ferimentos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa do município.

Conforme informações da reportagem, Lucélia teria ido junto ao tio levar marmita ao esposo dela que trabalha com plantão de vendas na região.