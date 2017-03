Quatro pessoas ficaram feridas, numa colisão entre dois veículos, na noite deste domingo (26), na MS-376, no município de Fátima do Sul. Todas as vítimas foram encaminhadas até o Hospital da Vida em Dourados, onde segue sob cuidados médicos.

De acordo com o site Siliga News, um VW/ Gol seguia em sentindo a Fátima do Sul, quando por motivos desconhecidos foi atingindo de frente por outro automóvel, de modelo Pálio, que seguia para Dourados.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento de Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para atendimento. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Segundo a reportagem, o condutor do veículo Pálio estava com as luzes apagadas, o que seria um dos motivos da colisão.