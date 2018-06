Veículos são apreendidos com mercadorias contrabandeadas

Sete veículos foram apreendidos pelos policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), com mercadorias contrabandeadas do Paraguai. O caso aconteceu nesta segunda-feira (18), próximo ao município de Bataguassu.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), por volta das 5h de hoje, os policiais apreenderam os automóveis e as mercadorias, que estavam sem a documentação de regularidade fiscal dos produtos adquiridos no país vizinho.

Os policiais identificaram a condutora do veículo GM Vectra como a responsável em repassar informações sobre o policiamento da rodovia aos demais condutores.

Entre os veículos apreendidos com produtos contrabandeados estão um Toyota Etios com diversos produtos eletrônicos; um GM Vectra com diversos perfumes e eletrônicos; um GM Vectra com 18 volumes de relógios de várias marcas; um VW Parati com 24 caixas de isqueiros e 4 caixas de brinquedos; um GM Vectra GLS com 17 caixas de relógios de diversas marcas e um Ford Escort com 28 pneus.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Federal de Três Lagoas para os procedimentos legais.