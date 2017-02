A Nokia usou a feira de telefonia Mobile World Congress (MWC), em Barcelona, como palco para um retorno em grande estilo. Para isso, surpreendeu ao trazer de volta uma nova versão do 3310, o clássico celular "indestrutível" lançado originalmente em 2000 e descontinuado em 2005, antes dos smartphones dominarem o mundo. E o melhor: além do preto e prata, ele ganhou um visual em vermelho e amarelo.

"Fãs vem pedindo por isso e decidimos só pela diversão", disse Arto Nummela, CEO da HMD, empresa finlandesa que atualmente é dona da marca Nokia.

Pelo que foi mostrado, o velho-novo 3310 ganhou pequenas atualizações, como tela um pouco maior e colorida; botões ainda alfanuméricos, mas com tamanho reajustado, corpo do celular mais fino e leve e acesso à internet e outros recursos que dependem da rede.

O 3310 versão 2017 terá o clássico jogo "Snake", o da cobrinha, que também vai aparecer no Facebook Messenger em breve, e o toque Nokia Tune-- além de 22 horas de bateria para falar e até um mês em modo standby. Mas não será um smartphone de fato. Para se ter uma ideia, ele não é Android, sua tela de 2,4 polegadas não é touch e sua única câmera (na traseira) tem só 2 MP.

Antigo Nokia 3310

O 3310 vai custar no exterior 49 euros (R$ 168 na conversão direta). A empresa ainda não explicou que países receberão o modelo. Resta saber se a nostalgia será o bastante para alavancar as vendas, pois quase ninguém mais usa celulares "não-smartphone" hoje em dia.

Após ser descartada pela Microsoft, a Nokia foi adquirida pela HMD Global, mas com fabricação pela chinesa Foxconn, que produz o iPhone

Celulares com Android puro e baratos

A empresa diz que está se guiando por três parâmetros para a nova linha: experiência em tempo real, design premium e Android "puro, seguro e atualizado". São os primeiros aparelhos Nokia com o sistema operacional da Google --seus modelos dos últimos anos usavam Symbian e Windows Phone.

Nokia 6

A nova Nokia já havia lançado um celular antes da MWC 2017 --o Nokia 6, que esgotou em 1 minuto quando começou a ser vendido na China. E a partir do anúncio deste domingo, o Nokia 6 será vendido globalmente por 229 euros (R$ 787).

Este modelo intermediário traz sistema Android 7.0, tela de 5,5 polegadas Full HD, 3 GB de RAM, 32 GB de memória interna, câmeras de 16 MP (traseira) e 8 MP (frontal) e processador Snapdragon 430. Há ainda uma versão preta que vem com 64 GB de armazenamento e 4 GB de RAM.

Nokia 5

Além disso, foi lançado hoje o Nokia 5, um modelo mais barato que custaria 189 euros (R$ 650 na conversão direta). Com corpo de alumínio, ele traz processador Snapdragon 430 (quad-core, 1,4 GHz), tela de 5,2 polegadas com baixa resolução 720p, sensor de digitais, câmeras de 13 MP (principal) e 5 MP (frontal), memória RAM de 2 GB e 16 GB de armazenamento.

Nokia 3

Outro novo modelo, o Nokia 3, seria ainda mais simples que seu "irmão", o Nokia 5, com quase as mesmas configurações: tela de 5,2 polegadas com baixa resolução 720p, sensor de digitais, câmera frontal de 8 MP, memória RAM de 2 GB, 16 GB de armazenamento e o corpo de alumínio. As diferenças são o processador pior, um Mediatek MT6737 (quad-core, 1,3 GHz), e a câmera principal de apenas 8 MP. O preço do Nokia 3 também é mais barato: 139 euros (R$ 478).

No Brasil, o Nokia 6 enfrentaria a concorrência do J7 Prime (Samsung), do Zenfone 3 (Asus) e do Moto Z Play (Lenovo), todos intermediários com 3 GB de memória RAM e na mesma faixa de preço, na casa dos R$ 1.300 a R$ 1.700. Já os Nokias 5 e 3 enfrentariam o Moto G Play (Lenovo), que custa hoje uns R$ 700.

Na conversão direta, os modelos da Nokia seriam bem mais baratos que a concorrência -- o 6 custa R$ 787, o 5, R$ 650, e o 3, R$ 478. Porém, certamente ficariam mais caros no Brasil por causa dos impostos do país.

Nokia 3310 (2017)

Tela: 2,4 polegadas QVGA

Sistema operacional: Nokia Series 30+

Processador: não informado

Memória: 16 GB de armazenamento interno (cartão microSD de até 32 GB); RAM não informada

Câmera: 2 MP (principal)

Dimensões e peso: 115,6 x 51 x 12,8 mm; peso não informado

Bateria: 1.200 mAh

Nokia 6

Tela: 5,5 polegadas Full HD

Sistema operacional: Android 7.0

Processador: Snapdragon 430 octa-core de 64 bits (1,4 GHz)

Memória: 32 GB / 64 GB de armazenamento interno (cartão microSD de até 128 GB) e 3 GB / 4 GB de RAM

Câmeras: 16 MP (principal) e 8 MP (frontal)

Dimensões e peso: 154 x 75,8 x 7,85 mm; e 169 g

Bateria: 3.000 mAh

Nokia 5

Tela: 5,2 polegadas HD

Sistema operacional: Android 7.0

Processador: Snapdragon 430 octa-core de 64 bits (1,4 GHz)

Memória: 16 GB de armazenamento interno (cartão microSD de até 128 GB) e 2 GB de RAM

Câmeras: 13 MP (principal) e 8 MP (frontal)

Dimensões e peso: 149,7 x 72,5 x 8,05 mm; peso não informado

Bateria: 3.000 mAh

Nokia 3

Tela: 5,2 polegadas HD

Sistema operacional: Android 7.0

Processador: MediaTek MT6737 quad-core (1,3 GHz)

Memória: 16 GB de armazenamento interno (cartão microSD de até 128 GB) e 2 GB de RAM

Câmeras: 8 MP (principal) e 8 MP (frontal)

Dimensões e peso: 143,4 x 71,4 x 8,48 mm; peso não informado

Bateria: 2.650 mAh