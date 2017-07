Veja as imagens dos assassinos de Silveira

O caseiro, Riverino Mangelo, 45 anos, (careca a direita), e seus filhos Alberto Nunes Mangelo, 20 anos e Rogério Nunes Mangelo, 19 anos, acusados do assassinato do ex-vereador, Cristóvão Silveira e sua esposa, Fátima Silveira chegaram à sede do Garras em Campo Grande na manhã desta quarta-feira (19).

Os autores foram presos em Anastácio. Os acusados estão prestando depoimento.O outro envolvido no crime fugiu com a camionete para Corumbá. O veículo já foi encontrado.

Os três envolvidos no assassinato do casal, foram presos em diligências do Batalhão de Choque após o crime na noite de ontem. O caseiro Riverino Mangelo, 45 anos, foi o primeiro a ser preso. Ele foi encaminhado ao hospital pois estava com um ferimento no pé.

Em entrevista aos policiais do Batalhão de Choque, o caseiro entrou em contradição e confessou o crime. No celular de Riverino também tinham mensagens com informações do crime. Os dois filhos do caseiro, que também participaram do crime, foram capturados.

Dois envolvidos no crime, que levaram a caminhonete até Corumbá, ainda estão foragidos e um deles está armado.

Matéria atualizada 11h59