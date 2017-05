Veja lista de vendedores ambulantes que poderão comercializar produtos nos terminais

Foi publicada na edição desta terça-feira (02) do Diário Oficial do Município a relação de dos vendedores ambulantes que poderão comercializar seus produtos nos terminais de ônibus da Capital na vagas remanescentes. A lista é composta por 15 pessoas e os nomes dispostos por ordem de classificação.

De acordo com a publicação a convocação para a escolha das vagas nos terminais de transbordo será efetuada no dia 10 de maio de 2017, às 8 horas . Será admitida a tolerância máxima de 15 minutos de atraso.

Os sorteados poderão escolher entre cinco terminais: Aero Rancho, General Osório, Júlio de Castilho, Hércules Maymone e Moreninhas. A publicação ressalta que o não atendimento da convocação na data e horário estabelecido no edital fará com que a pessoa passe a figurar no final da lista e somente será contemplada, se houver vaga, após o término do remanejamento disposto nesse edital.

Além disso, os contemplados deverão apresentar no prazo de 30 dias a contar da data de publicação em edital da escolha de sua vaga, o comprovante de cadastro na secretaria da fazenda municipal. As disposições não previstas nesse edital serão decididas pelo Diretor de Transporte da Agetran.

Confira a lista de contemplados: