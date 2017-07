Velório de Silvio Nucci será hoje às 18 horas

Acontecerá na noite desta quinta-feira (6) a partir das 18 horas, no cemitério Parque das Primaveras, o velório o ex-secretário de cultura do Estado e empresário Silvio Nucci. O sepultamento acontecerá na sexta-feira (7) às 10h30. Ele morreu nesta manhã após luta por dois anos contra um câncer.

Silvio faleceu em casa, ao lado da esposa Luciane Mamoré e dos três filhos, Bruno, Letícia e Júlia. Ele era empresário há mais de 30 anos e proprietário de alguns bares bem conhecidos pela cidade como o Park’s Bar e Choperia. Também era parceiro da CASA COR Mato Grosso do Sul e recentemente abriu o restaurante Navarros.

O empresário também foi vereador de Campo Grande e Secretário de Cultura do Governo de Mato Grosso do Sul na gestão do Zeca do PT.

Serviço

O cemitério Parque das Primaveras está localizado na Av. Sen. Filinto Müler, 2211 - Jardim Parati.