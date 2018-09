O velório do advogado e professor universitário, Roberto Fauri, encontrado morto na quinta-feira (13), será realizado neste sábado (15), na Capela São Judas Tadeu, localizada na rua 13 de Maio - 2086, em Campo Grande.

De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB-MS), o velório terá duração de 40 minutos e começará às 9h. O sepultamento acontecerá às 10h30, no Cemitério Parque das Primaveras.

O presidente da OAB-MS, Mansour Elias Karmouche, lamentou a morte de Fauri em nota divulgada nesta sexta. “Foi um grande amigo, professor, orientador, uma pessoa que contribuiu sobremaneira, não apenas para a Advocacia, mas para Psicanálise. A OAB lamenta profundamente sua morte”, citou o presidente da seccional.