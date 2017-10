Ventos fortes mantêm incêndio fora de controle na Califórnia

Com a previsão de ventos de até 60 quilômetros por hora para este fim de semana, a Califórnia não deve conseguir controlar os focos de incêndio que tiveram início no domingo (8) e atingem as regiões norte e nordeste do estado. Até o momento, segundo boletim divulgado pelo governo, 31 pessoas morreram.

Mais de 3,5 mil estruturas residenciais e comerciais foram destruídas. Ainda não se pode calcular o impacto para a indústria de vinhos dos Estados Unidos. As chamas alcançaram a região vinícola californiana de Napa Valley e Sonoma, a maior zona produtora do país. A imprensa local mostra imagens de bairros completamente destruídos.

Com a mudança na direção dos ventos e novos focos de incêndio, algumas regiões foram evacuadas. A imprensa local afirma que a saída dos moradores tem sido caótica e que nem sempre a informação chega a todos.

Há cerca de 22 focos de incêndio ativos, segundo o governo. As TVs americanas mostram os esforços das equipes de bombeiros e os helicópteros usados para apagar as chamas.

A população sofre ainda com a poluição. Segundo o governo, a quantidade de fumaça no ar já ultrapassa um ano de poluição causada pelos automóveis na Califórnia.