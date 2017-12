Verão começa com chuvas e máxima de 34°C

O primeiro dia do verão começa com calor e umidade em Mato Grosso do Sul. A previsão de pancadas de chuva marca o inicio da estação.

A quinta-feira (21) amanheceu parcialmente nublada em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul. A circulação dos ventos pelo Brasil continua a injetar mais umidade e calor sobre a região o que facilita a formação de nuvens bastante carregadas.

O calor e umidade promovendo pancadas de chuva com trovoadas, especialmente a partir da tarde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na Capital o dia começou com os termômetros marcando 22°C e a temperatura máxima é de 31°C. Já no Estado as temperaturas prometem ser mais quentes, com a máxima chegando a 34°C.

A verão começa oficialmente no dia 21 de dezembro , às 14h28 (de Brasília) e vai até 20 de março, às 13h15 (horário brasileiro de verão).