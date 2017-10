Vereador busca apoio da Prefeitura pra revitalizar a Feirona

Buscando recursos para apoiar a revitalização da Feira Central de Campo Grande, principal atrativo turístico da Capital, o vereador João César Mattogrosso esteve no Paço Municipal, na última quinta-feira (26), com a Presidente da Associação da Feira Central e Turística de Campo Grande (Afecetur), Alvira Appel, e com o Prefeito, Marcos Marcello Trad.

Há 13 anos sem revitalização, o novo projeto visa resgatar o perfil cultural da feirona, como é popularmente conhecida pelos campo-grandenses. Para Alvira Appel, o que se busca é oferecer mais qualidade para quem frequenta o local e também para quem ali trabalha: "este projeto é pensado para que os produtos sejam ofertados com maior qualidade, dando mais ênfase aos restaurantes e ao varejo, melhorando também a forma que os frequentadores da feira são recebidos", ressaltou a Presidente da Afecetur.

A obra está avaliada em R$ 60 milhões, porém necessita de um investimento inicial de R$ 510 mil para elaboração dos primeiros projetos executivos, que incluem projetos arquitetônicos e estrutura básica, para ser encaminhado ao Ministério da Cultura (MinC). Este investimento inicial faz-se necessário para dar entrada nas solicitações a fim de viabilizar a verba da obra por meio da Lei Rouanet, que estimula o setor cultural por meio do apoio da iniciativa privada.

Para contribuir com o projeto desenvolvido pela Associação da Feira Central e Turística de Campo Grande (Afecetur), João César Mattogrosso tem acompanhado de perto a captação da verba para andamento do processo. Após reuniões com o Governo do Estado e Assembleia Legislativa, foi apresentada a proposta de revitalização e conquistou-se o apoio do executivo estadual.

Na sequência, em conversa com o chefe do executivo municipal, Marcos Marcello Trad, ficou definida uma nova reunião com o Governador Reinaldo Azambuja para dividir o repasse de R$ 260 mil, para andamento dos trabalhos. Os outros R$ 250 mil ficarão por conta da Assembleia Legislativa, através de emendas parlamentares.

João César Mattogrosso também enfatizou a importância desta revitalização. "Campo Grande está crescendo e a Feira Central precisa acompanhar as novas demandas do mercado. O Poder Público precisa se unir para fortalecer este ícone do nosso patrimônio cultural que é a feirona. Um local tradicional, com mais de 90 anos de história, merece esta renovação", destacou.