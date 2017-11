Vereador critica falta de blitz e policiamento em casa noturnas

O vereador, Vinícius Siqueira (DEM), criticou a falta de policiamento e blitz nas saídas das casas noturnas. A crítica aconteceu durante a sessão de quarta-feira (7) na Câmara Municipal, o discurso se deu depois da morte da advogada, Carolina Albuquerque, de 24 anos, na última quinta-feira (2) em um acidente de trânsito.

De acordo com o vereador uma fiscalização mais rígida nas saídas dos bares e casas de shows reduziria os acidentes de trânsito em Campo Grande.

“Parece que as Blitz em locais estratégicos são feitas com motivos de arrecadação. Há rachas na Afonso Pena e ninguém faz nada. Nem vou mencionar o governo do Estado que parece que não existe”, criticou Siqueira.

“O município tem que agir, não é possível que não saibam onde estão esses locais. A responsabilidade pela morte da advogada é de todos nós, precisamos cobrar a Agetran de uma forma mais direta já que com o governo do Estado não conseguimos nada disso”, acrescentou.



O Caso

Carolina Albuquerque, morreu por volta das 00h24, da última quinta-feira (2), no cruzamento da avenida Afonso Pena e rua Furnas, em frente ao Shopping Campo Grande, quando o veículo conduzido por João Pedro da Silva Miranda Jorge, uma caminhonete Nissan Frontier, colidiu com o veículo VW/FOX conduzido pela vítima que estava acompanhada de seu filho, uma criança, de 4 anos.