O vereador Vinícius Siqueira (DEM) quer informações detalhadas sobre o serviço de tapa-buracos em Campo Grande. Para isso, encaminha nesta segunda-feira (27), ofícios direcionados à Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação), Agereg (Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos) e à Dicom (Diretoria de Central de Compras e Licitações).

Inconformado com o número de buracos nas ruas de Campo Grande e com a ineficiência do serviço prestado, o vereador quer cópias das licitações e dos contratos firmados para a realização do serviço. “Queremos saber onde está o problema”, enfatizou o vereador que já adiantou “caso não receba respostas em tempo hábil, vamos procurar o Judiciário, da mesma forma como foi feito recentemente para fiscalizar a Secretaria de Assistência Social e a prestação do serviço de transporte público da cidade”.

Os ofícios apresentados ao Poder Público trazem ainda, matérias veiculadas na imprensa local sobre acidentes graves ocorridos em função de buracos no asfalto de Campo Grande. “É uma vergonha ver que pessoas estão morrendo por causa de buracos”, reclama Siqueira, que fixou o prazo de 20 dias para ter acesso às informações solicitadas.